La famiglia che in A segna da 5 turni. Fratelli avversari per, soli, 58 minuti

Francesco Pio e Sebastiano Esposito saranno avversari per la quarta volta in campionato fra cadetteria e Serie A.

Quali sono i precedenti incroci?

Nel corso del 2023-2024 i due fratelli si sfidarono in occasione di Sampdoria-Spezia 2-1 e Spezia-Sampdoria 0-0. Ovviamente, poi, c’è il faccia a faccia del girone d’andata: Cagliari-Inter 0-2.

Le statistiche dicono che il bilancio di questi match è in perfetto equilibrio: 1 vittoria per parte più 1 segno X. Però il più giovane degli Esposito conduce per 1-0 in fatto di gol.

Ma le curiosità sono altre…

Mai Francesco Pio e Sebastiano sono scesi in campo, in contemporanea, dal fischio d’avvio. Nel derby ligure a Genova Sebastiano uscì dopo 84 minuti mentre Francesco Pio subentrò al 66’. Nella partita di La Spezia fu l’oggi interista a giocare dall’inizio e fino all’82’, mentre l’odierno cagliaritano diede il cambio a un compagno al 72’.

Infine, qualche mese fa nel girone d’andata, rossoblù in campo per tutto il match e nerazzurro dentro dal 66’.

Insomma, per il momento sono stati avversari, recuperi inclusi, per meno di un’ora (58 minuti per l’esattezza).

Chissà se venerdì sera, vuoi per gli infortunati nella fila del Biscione, vuoi per l’ottimo momento di forma del giocatore del Casteddu (a segno negli ultimi 2 turni), non saranno avversari fin dal fischio d’avvio e per l’intero scontro diretto.

Terminiamo segnalando le statistiche dei due giocatori in questa Serie A.

Per Francesco Pio 30 caps e 6 gol fatti.

Per Sebastiano 30 gettoni presenza e 6 reti marcate.

Dalla 28esima giornata, fra l’altro, uno dei due Esposito ha sempre fatto centro in Serie A, così la famiglia ha in corso una striscia lunga 5 turni.

Chiudiamo segnalando che i due fratelli mai hanno marcato nello stesso turno di questo torneo.

TUTTI I PRECEDENTI A MILANO (SERIE A)

44 incontri disputati

26 vittorie Inter

11 pareggi

7 vittorie Cagliari

87 gol fatti Inter

44 gol fatti Cagliari

LA PRIMA SFIDA A MILANO IN CAMPIONATO

Inter-Cagliari 3-0, 24° giornata 1964/1965

L’ULTIMA SFIDA A MILANO IN CAMPIONATO

Inter-Cagliari 3-1, 32° giornata 2024/2025