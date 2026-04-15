Juventus, spauracchio Bremer: nessun tentativo per togliere la clausola (o per rinnovare)

C'è una Juventus con Bremer ed una senza Bremer. Con il brasiliano in campo la squadra ha subito due sconfitte in ventuno partite di campionato, mentre le sconfitte salgono a quattro in undici gare durante la sua assenza. Il brasiliano ha inoltre realizzato quattro reti e tre assist, per rafforzare l'idea della sua importanza per la squadra bianconera.

Come vi abbiamo raccontato a preoccupare ora è la clausola di rescissione valida fino al 10 agosto, il cui valore si attesta sopra i 54 milioni di euro: una cifra che non spaventerebbe poi molto certe big europee (leggi qui). Società della Premier League, tra cui Liverpool e Newcastle, hanno mostrato interesse per il difensore nel 2024, secondo quanto riporta il Corriere dello Sport. Bremer ha un contratto con scadenza 30 giugno 2029 e percepisce un ingaggio annuo di 6 milioni di euro.

Attualmente il quotidiano riporta che risultano negoziazioni per il prolungamento del contratto o per la rimozione della suddetta clausola, con la dirigenza che ha già finalizzato i rinnovi di Yildiz, McKennie e Vlahovic, più Locatelli in arrivo. La permanenza del giocatore dipende dalle strategie della società: magari quei soldi potrebbero generare una plusvalenza e permettere di modificare l'assetto della difesa.