Inter, Chivu: "C'è chi mette i bastoni fra le ruote. Il gruppo ha qualità"

Tre vittorie nelle ultime tre uscite. Per Cristian Chivu, il momento è certamente positivo dopo le sconfitte contro Udinese e Juventus. Ecco le sue parole a margine del successo ottenuto contro il Cagliari ai microfoni di DAZN: "Noi non vediamo fantasmi. Dobbiamo capire i momenti: se siamo in vantaggio, non c'è bisogna di salire con tutti i difensori. Tutto sommato, la squadra ha fatto una buona prestazione, è stata una partita vera dove però abbiamo sprecato un po' troppo, ma il calcio così e bisogna accettare tutto questo, facendo cose belle quando si può farlo e soffrire quando serve".

Il centrocampo si è mostrato al meglio.

"Bisogna anche capire cosa ti concede l'avversario, capendo quando puoi fare una rotazione in più o quando puoi verticalizzare. Noi dobbiamo adattarci all'avversario, ci sono principi da seguire: l'avversario è in campo, i ragazzi sono bravi a capire quando possono attaccare. Il mio centrocampo ha qualità e sa fare tante cose".

Oggi c'è stata più consapevolezza.

"La serenità mentale e la motivazioni sono importantissime. I ragazzi mi hanno mostrato subito disponibilità, nonostante qualche difficoltà iniziale. Questo gruppo merita di essere difeso: sono in pochi a farlo in questo momento, si sono dimenticati cosa questa squadra fosse lo scorso anno. C'è gente che mette i bastoni fra le ruote, i nuovi arrivati ci stanno dando una mano: a me, mettono in difficoltà. La squadra sta crescendo, in fiducia e in consapevolezza. Deve fare il massimo per mostrare la nostra qualità".

Esposito in gol per la prima volta.

"Lui è un 2005, non bisogna mettere pressioni e avere aspettative. Sta lavorando bene, non ha mai sbagliato un allenamento e regge dal punto di vista mentale. Se non vi va piano, si rischia di bruciarlo: nessuno vuole questo, dalla società alla Nazionale, dobbiamo farlo lavorare bene".

Martinez titolare.

"Le cose con loro sono abbastanza chiare. Nel futuro si vedrà, con loro ho parlato durante la sosta: Sommer è il titolare, Martinez farà minuti, la stagione è lunga".