Inter, Chivu: "Devo fare i complimenti per l'applicazione in settimana"

Ecco le dichiarazioni di Cristian Chivu ai microfoni di DAZN dopo la vittoria della sua Inter contro l'Udinese: "Ho quattro attaccanti che lavorano bene, mettono tutto a disposizione del gruppo e vivono il quotidiano con impegno e responsabilità. Il gioco nostro passa da quello che riescono a fare e tutti e quattro stanno facendo bene".

Akanji davanti alla difesa è una soluzione che si potrà ripetere?

"L'aveva già fatto a Genova per pochi minuti. Sicuramente, è una soluzione in più quando gli avversari mandano palla lunga in area e ci permette di aumentare fisicità. Tutta la squadra sta facendo il giusto lavoro, dal blocco medio alla difesa bassa: c'è tanta voglia di portare avanti il lavoro e il progetto. Dobbiamo portare avanti una stagione che non è male".

Bisseck scherzando si è candidato come trequartista.

"Così inizia a capire quale è il suo ruolo e inizia a difendere meglio [ride ndr]2.

L'Inter è più aggressiva in campo.

"Credo che quello che stiamo proponendo in campo è la voglia e l'accettazione del lavoro dei ragazzi. Non è mai semplice cambiare qualche abitudine, parte tutto dai raddoppi e dall'intensità, dai difensori con coraggio con una linea alta e i centrocampisti abili a dare gioco. I ragazzi lavorano ogni giorno, abbiamo poco tempo e lavoriamo in zona video. Faccio loro i complimenti, sono tutti a disposizione".