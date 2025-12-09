Inter, Chivu: "Dodici punti non bastano, dobbiamo sfruttare i momenti della partita"

Le parole di Cristian Chivu, allenatore dell'Inter, ai microfoni di Sky Sport in vista della sfida di questa sera contro il Liverpool. "Sono partite dove si deve sbagliare meno, quando si sbaglia bisogna far di tutto di coprire quell'errore ma mi riferisco a tutta la squadra. Contro una squadra come il Liverpool che ha come mantra l'intensità, dovremmo pareggiarla e sfruttare i momenti della partita".

Questi tre punti possono pesare molto?

"Dodici non bastano, oggi abbiamo una possibilità e quello che conta è questa partita. Abbiamo possibilità di guadagnare punti, dobbiamo fare una grande gara stasera".

Quanto è contento di aver ritrovato ad alti livelli Calhanoglu?

"Ha tirato fuori la leadership, quello che sta facendo da anni ma pure Barella, Lautaro, Thuram, tutti. Sono tutti importanti, parlo spesso di questi ventidue giocatori di movimento".