Inter, Chivu: "Dopo la Champions ci siamo ricompattati. Milan? Adesso penso solo al Como"

Le parole di Cristian Chivu, tecnico dell'Inter, ai microfoni di DAZN dopo il successo di questa sera contro il Genoa: "Nel calcio si può vincere e perdere, dobbiamo essere ambiziosi e competitivi. Abbiamo subito l'eliminazione dalla Champions per merito dell'avversario, ci siamo ricompattati e abbiamo lavorato sodo dal punto di vista fisico e mentale. Abbiamo ritrovato energie per portare a casa il nostro obiettivo di oggi che era vincere".

Guarderà sempre così i rigori?

"Non ho guardato nemmeno quello contro il Napoli, voglio sentire il boato di San Siro. Sono contento per i ragazzi che fanno vedere cose che non è semplice far vedere".

Perché sbagliamo a pensare che quello con il Milan è un match point?

"Sto pensando al Como, il Milan è troppo lontano".

Come sta Bonny?

"Dicono nulla di che, ma non mi fido. Aspettiamo domani, speriamo non sia nulla di grave".

Nel percorso di Dimarco quest'anno quando c'è del ragazzo e quanto c'è del suo lavoro?

"E' tutto merito suo, non sono quel tipo di allenatore che si vanta. Lo switch mentale, la condizione sono meriti dei ragazzi. E' tutto merito loro, di tutti questi ragazzi che danno sempre l'anima, cercano sempre di mettersi in mostra. Devi metterti sempre in discussione".

Cosa sta succedendo a Thuram?

"Ho quattro attaccanti con numeri pazzeschi, è migliorato rispetto agli anni precedenti e siamo contenti del suo lavoro".