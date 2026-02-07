Rinnovi Inter, Chivu verso il prolungamento. Corriere dello Sport: "C'è il rinnovo"

Dalle colonne del Corriere dello Sport emerge un’indicazione chiara in casa Inter: il futuro di Cristian Chivu è destinato a tingersi ancora di nerazzurro. Il contratto del tecnico rumeno, in scadenza nel 2027, sarà prolungato di un’ulteriore stagione, con adeguamento dell’ingaggio rispetto agli attuali 2,5 milioni annui. Un passaggio considerato “naturale e meritato” all’interno del club, frutto delle continue attestazioni di stima arrivate sia dalla dirigenza sia dalla proprietà. Molto, inevitabilmente, dipenderà anche dal modo in cui l’Inter chiuderà la stagione, con lo scudetto che avrebbe un peso specifico nella trattativa.

Si tratta di una scelta consapevole, in linea con una prassi già adottata in passato, come avvenuto con Simone Inzaghi, rinnovato più volte prima dell’addio. L’obiettivo è evitare di iniziare una stagione con un allenatore in scadenza, ma nel caso di Chivu la decisione non era affatto scontata.

Tecnico giovane, con esperienza limitata in prima squadra, era stato catapultato alla guida di un gruppo abituato a vincere ma reduce da una chiusura di stagione complicata. Eppure, la risposta è stata definita “eccellente”. A Viale Liberazione si sottolinea come Chivu fosse “in cima alla lista”, senza rimpianti per piste alternative come quella che portava a Fabregas.

Le motivazioni alla base della fiducia nerazzurra sono molteplici: personalità spiccata, senso di appartenenza maturato in sette stagioni da calciatore all’Inter e rafforzato dall’esperienza nel settore giovanile, capacità di lavorare e vincere con i giovani, fino alla gestione efficace delle difficoltà incontrate sia a Parma, nella corsa salvezza, sia a Milano. Una serie di fattori che hanno convinto il club ad andare avanti insieme, perché – come filtra dall’ambiente – “quando uno dimostra di saper trovare soluzioni anche nei momenti più complessi, allungare il matrimonio diventa la scelta più logica”.