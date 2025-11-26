Inter, Chivu: "Non so quali erano i dubbi di formazione, non ne ho mai avuti. Ecco chi gioca"

Cristian Chivu, tecnico dell'Inter, ha parlato ai microfoni di Prime Video prima del match di Champions League contro l'Atletico Madrid: "In Champions sono tutte complicate, perché il livello è alto. Sappiamo l'importanza di questa partita, ma siamo pronti".

Chi gioca?

"Non so quali erano i dubbi, io non ne ho mai avuti. Ero sicuro di chi mettere in campo".

A destra chi gioca?

"Carlos".

Davanti?

"Lautaro e Bonny".

E a centrocampo?

"Zielinski, Barella e Calhanoglu ci sono. Non erano tanti i dubbi".

Cambia il livello a partire da stasera?

"Per fare punti bisogna fare grandi prestazioni, 12 punti non bastano per arrivare nelle prime 8. Dobbiamo fare di più, ce la giocheremo da grandissima squadra quale siamo".

Ti piacerebbe allenare un figlio come Simeone?

"Io ho due femmine che giocano a calcio ma ho tanti figli nello spogliatoio, ho voluto bene a tutti a Parma e a livello giovanile. Gli voglio bene anche adesso".