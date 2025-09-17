Inter, Chivu: "Lautaro non al meglio, pronto nella ripresa. Esposito? Si allena bene"

Il tecnico dell’Inter Cristian Chivu ha parlato ai microfoni di Amazon Prime Video, in vista del match di Champions League contro l’Ajax.

Perché non gioca Lautaro?

"Non stava al meglio, ieri non si è allenato. Abbiamo preferito lasciarlo in panchina, nel secondo tempo se c'è bisogno è a disposizione".

Perché il sostituto?

"Perché si allena bene e merita di giocare. Tutti i miei 4 attaccanti sono di buon livello, oggi la mia scelta è su Pio e Thuram".

Il Chivu dell'Ajax cosa può dare all'Inter?

"Non penso a Chivu, ma all'Inter e al mio gruppo che merita molto di più di quello che ha ottenuto fin qui in campionato. Oggi c'è la Champions, bisogna essere pronti. Sappiamo quanto è dura fare questa competizione".

Cosa deve essere la Champions per l'Inter?

"Per noi è oggi, è la prima partita. Bisogna trasformare le buone prestazioni in vittorie, nel calcio le opportunità arrivano a breve abbiamo la possibilità di rifarci e di guadagnare fiducia e autostima".