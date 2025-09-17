Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Inter, Chivu: "Lautaro non al meglio, pronto nella ripresa. Esposito? Si allena bene"

© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 19:55Serie A
di Paolo Lora Lamia

Il tecnico dell’Inter Cristian Chivu ha parlato ai microfoni di Amazon Prime Video, in vista del match di Champions League contro l’Ajax.

Perché non gioca Lautaro?
"Non stava al meglio, ieri non si è allenato. Abbiamo preferito lasciarlo in panchina, nel secondo tempo se c'è bisogno è a disposizione".

Perché il sostituto?
"Perché si allena bene e merita di giocare. Tutti i miei 4 attaccanti sono di buon livello, oggi la mia scelta è su Pio e Thuram".

Il Chivu dell'Ajax cosa può dare all'Inter?
"Non penso a Chivu, ma all'Inter e al mio gruppo che merita molto di più di quello che ha ottenuto fin qui in campionato. Oggi c'è la Champions, bisogna essere pronti. Sappiamo quanto è dura fare questa competizione".

Cosa deve essere la Champions per l'Inter?
"Per noi è oggi, è la prima partita. Bisogna trasformare le buone prestazioni in vittorie, nel calcio le opportunità arrivano a breve abbiamo la possibilità di rifarci e di guadagnare fiducia e autostima".

Editoriale di Fabrizio Biasin Immagine box laterale di Fabrizio Biasin Juve: il sacro fuoco e la mossa-Tudor. Milan: Rabiot, Modric e il diavolo “smilzo”. Inter: Sommer e la risposta di Chivu. Napoli: la stagione di Hojlund. E gli illuminati Yildiz, Paz
