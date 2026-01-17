Inter, Chivu: "Maturi nell'accettare che gli ultimi minuti erano difficili e dovevamo difendere"

Mister Cristian Chivu, intervistato da Inter Tv dopo la vittoria contro l'Udinese, ha analizzato così la prestazione dei suoi nerazzurri: "Per maturità e ricerca del gioco, ma anche per capire i momenti e l'avversario, sono soddisfatto. Grande prova di maturità anche nell'accettare che gli ultimi minuti erano difficili e dovevamo difendere come abbiamo fatto".

Sulla maggiore maturità dell'Inter rispetto alla gara d'andata: "La crescita è merito dei ragazzi e del lavoro quotidiano, c'è grande voglia di voler essere competitivi e di rimanere coerenti con il lavoro e con le nostre ambizioni. Vogliamo essere la nostra miglior variante sempre, consapevoli che si gioca ogni tre giorni e che abbiamo il dovere di essere sempre pronti a fare la nostra partita".

Su come arrivano i nerazzurri alla sfida con l'Arsenal: "Non lo so, vedremo martedì come scenderemo in campo".