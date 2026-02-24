Inter, missione rimonta. Corriere dello Sport: "O Bodø o Godø"

L’Inter si gioca una fetta di stagione europea a San Siro, chiamata a ribaltare l’1-3 incassato in Norvegia contro il Bodø/Glimt. In campionato la fuga è netta, ma in Champions il percorso si è complicato: quattro ko nelle ultime cinque gare certificano un rallentamento inatteso. Ora servono tre gol di scarto per evitare un’eliminazione che avrebbe peso tecnico ed economico.

Cristian Chivu prova a tenere alta la fiducia: "Se c’è una squadra che può ribaltare una gara del genere, quella è l’Inter". Il tecnico chiede equilibrio e pazienza: "Non abbiamo l’obbligo di passare, ma il dovere di provarci. Non dovremo perdere l’equilibrio né farci prendere dalla frenesia". Clima acceso anche fuori dal campo, con la replica alle provocazioni arrivate dalla Norvegia: "Nel calcio non c’è nulla di vergognoso, bisogna rispettare l’avversario".

Sul piano individuale, possibile traguardo per Alessandro Bastoni, a quota 49 presenze da titolare in Champions con l’Inter: diventerebbe il primo italiano a toccare le 50 e il quinto giocatore di movimento nella storia nerazzurra a riuscirci. Ma prima c’è una rimonta da costruire, senza alibi e senza calcoli.