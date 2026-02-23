Vergognoso uscire contro il Bodo? Chivu stizzito: "No, l'Inter lo rispetta. E la Serie A non c'entra"

È un Cristian Chivu abbastanza stizzito quello che in conferenza stampa ha risposto a una domanda di un giornalista norvegese. Il collega ha chiesto al tecnico dell'Inter se per lui sarebbe vergognoso uscire contro una piccola come il Bodo/Glimt: "No, non c'è niente di vergognoso, c'è il lavoro di una squadra e società. Noi abbiamo grande rispetto per il Bodo, lo ha fatto vedere contro City, Borussia, Atletico. Hanno fatto vedere che hanno un progetto sano. Abbiamo cercato di essere la miglior versione di noi stessi all'andata".

Quanto pesa l'assenza di Lautaro?

"Noi abbiamo tanti leader e tutti si sentono responsabili, lo hanno fatto da inizio stagione. Sanno che il loro contributo è fondamentale. Abbiamo voglia e fame e anche umiltà. Speriamo ci continuare a marciare così".

Il vantaggio in campionato cambia l'approccio alla gara?

"No, non centra niente, dobbiamo pensare solo alla partita e a niente altro".

