OM, Pavard ritrova fiducia e forma: "Periodo complicato ma la ruota ora sta girando"

Dopo alcune settimane complicate, Benjamin Pavard è tornato a brillare con prestazioni solide e convincenti. Intervenuto in zona mista dopo la grande vittoria dell’OM contro il Newcastle in Champions League, l’ex difensore del Bayern e dell'Inter ha analizzato con lucidità il momento difficile attraversato di recente: "È vero, ho vissuto un periodo con tanta sfortuna. Ho tenuto duro, ho lavorato. Non è la prima volta che mi capita: ho esperienza e ho giocato in grandi club. Sapevo che la ruota sarebbe girata. Sta girando, ma non bisogna esaltarsi. Sono molto contento della mia prestazione, ma soprattutto di quella della squadra", ha dichiarato il campione del mondo 2018.

Pavard, protagonista di una gara davvero ottima, ha anche elogiato il match-winner della serata, Pierre-Emerick Aubameyang, autore di una doppietta decisiva nel 2-1 finale. "Non deve dimostrare niente a nessuno. La sua carriera parla per lui: è un grande attaccante e una persona splendida. Siamo felicissimi di averlo e merita tutto ciò che gli sta accadendo perché lavora tantissimo ogni giorno", ha affermato.

Il difensore francese, alla sua 15ª presenza con l’OM, ha descritto la serata come una vera impresa europea, frutto di sacrificio collettivo e di un’atmosfera straordinaria. Ha inoltre elogiato il giovane Darryl Bakola, titolare a 17 anni: "Ha molto talento e lo ha dimostrato. Gli ho detto solo di giocare con le sue qualità e divertirsi. Ha fatto una grande partita". L’OM ora guarda avanti: dopo la sconfitta con l’Atalanta, questa vittoria era fondamentale. Sabato, contro il Tolosa, servirà confermare il nuovo slancio.