Inter, Chivu: "Tanta amarezza per l'eliminazione, ci abbiamo provato in tutti i modi"

Cristian Chivu, tecnico dell'Inter, analizza così ai microfoni di Sky Sport l'eliminazione dalla Champions League arrivata dopo la sconfitta in casa contro il Bodo/Glimt: "Abbiamo provato in tutti i modi, contro una squadra molto ben organizzata col blocco basso. Non riuscire a sbloccare gli ha creato un comfort mentale nel fare certe cose, ai ragazzi non ho niente da rimproverare perché hanno cercato in tutti i modi di farcela con tutte le nostre energie. Nel secondo tempo sono riusciti a creare qualcosa facendoci due gol. C'è tanta amarezza, purtroppo oggi abbiamo affrontato una squadra con molta più energia della nostra e dobbiamo fargli i complimenti perché merita di passare il turno".

Volevate fare una Champions diversa?

"L'obiettivo è essere competitivi, l'abbiamo sempre dichiarato. Non abbiamo mai pensato a cose troppo lontane che non possiamo controllare. Purtroppo in Champions non siamo riusciti a essere competitivi, si sa che il livello è alto e se non trovi lucidità trovi squadre che ti puniscono al primo errore che fai".

Hai pensato di scambiare Barella e Zielinski?

"Abbiamo forzato la giocata diretta sulla mezzala e gli attaccanti, all'intervallo ho chiesto di avere più pazienza nel girare la palla per destabilizzare questo 4-4-2 denso e organizzato ma non riuscivamo a farlo se non con qualche cross. Abbiamo avuto delle occasioni importanti in area, ma non siamo riusciti a sfruttarle. Potevamo sbloccarla con più concretezza e lucidità, ci abbiamo provato in tutti i modi con i nostri limiti e i nostri pregi. Peccato, perché se fossimo riusciti a segnare un gol forse gli avremo messo più pressione".

Perché non si è vista la giusta energia nei giocatori?

"Le energie sono difficile da trovare quando giochi ogni tre giorni, forse potevamo sviluppare meglio e attaccare diversamente l'area di rigore ma non ho niente da rimproverare ai ragazzi, con dieci giocatori in area a difendere era veramente difficile. C'è amarezza di tutti perché ci tenevamo a passare il turno, a essere competitivi anche se sapevamo che non era semplice contro una squadra che ha giocato solo 4 partite negli ultimi due mesi. Ora si volta pagina e si va avanti: la Champions League è anche questa e bisogna dare merito a quello che hanno fatto gli avversari".