Inter contro la storia: nessuna milanese ha mai vinto lo Scudetto perdendo entrambi i derby

Ci sono statistiche e statistiche, ma una di queste potrebbe preoccupare e non poco l'Inter di Cristian Chivu. Nessuna squadra di Milano, né i nerazzurri, né il Milan, è mai riuscita a vincere lo Scudetto perdendo nello stesso campionato entrambi i derby, sia quello di andata, sia quello di ritorno. Questo non significa niente perché i punti di vantaggio in classifica per la capolista restano 7 e il margine da gestire è abbondante, ma un campanello d'allarme è inevitabilmente suonato.

Ciò che verrà messo a dura prova soprattutto è la tenuta mentale dell'Inter, che rivive i fantasmi del passato. Un altro problema non di poco conto sono gli infortuni, visto che il solo Thuram potrebbe rientrare a pieno regime per l'Atalanta, mentre Calhanoglu e Lautaro Martinez saranno ancora ai box e Denzel Dumfries non è ancora pronto per dare il suo contributo dall'inizio.

D'altro canto però la Dea giocherà domani l'andata degli ottavi di finale di Champions League contro il Bayern Monaco a Bergamo, un match che si preannuncia tiratissimo e che inevitabilmente costerà un bel po' di energie a Scamacca e compagni. Quello che era un problema per l'Inter l'anno scorso, ora lo è per l'Atalanta, ma sicuramente questi sono guai che tutti vorrebbero avere.