Inter convinta su Cancelo. La palla passa al giocatore: il punto e l'ombra del Barcellona

L'Inter si guarda intorno in cerca delle giuste occasioni per il mercato di gennaio e in tal senso il nome di Joao Cancelo sembra rientrare esattamente in questa categoria. Finito ai margini all'Al Hilal, l'esterno portoghese rappresenterebbe il rinforzo ideale per i nerazzurri, che stanno ancora facendo i conti con la prolungata assenza di un tassello fondamentale come Denzel Dumfries.

Secondo il giornalista Fabrizio Romano il ds nerazzurro Piero Ausilio è sempre stato convinto su Cancelo e l’Inter non ha dubbi sul fatto di voler affondare il colpo. Al contempo però l’eventuale buona riuscita dell'operazione sembra ora essere legata esclusivamente alla volontà del giocatore.

Qual è? Cancelo ora deve decidere se aspettare altre opportunità, come quella rappresentata dal Barcellona, che per ora però non si sarebbe mosso ufficialmente per prenderlo. I blaugrana poi devono fare i conti con i paletti del Fair Play Finanziario. Al momento comunque Cancelo non ha detto di no all'Inter, ma la sua priorità sembra cercare di capire prima cosa farà il Barcellona. Insomma, se i catalani dovessero decidere di prenderlo, probabilmente il giocatore andrebbe da Flick.