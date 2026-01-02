Marocchino avvisa la Juventus: "Scudetto? Ora le big perderanno meno punti"

L'ex calciatore della Juventus, Domenico Marocchino, intervenuto a "Cose di Calcio" su Radio Bianconera ha detto la sua in merito alla squadra di Luciano Spalletti, che domani ospiterà il Lecce di Eusebio Di Francesco a Torino.

Queste le sue parole a partire dalle possibilità per Yildiz e compagni nella lotta Scudetto: "Penso che adesso la classifica andrà stabilizzandosi, nel senso che le grandi perderanno meno punti, la Juventus dovrà resistere e stare lì senza mollare l’osso, dovrà mantenere nel mirino l’avversario che ha davanti, perché credo che da qui alla fine le squadre che si giocheranno la vittoria finale sono le cinque che vediamo davanti. A meno che non ci sia qualche rientro a sorpresa di Bologna o Como, ma non credo".

A proposito del calendario invece, che presenta sfide più alla portata, a partire proprio dal Lecce: "Adesso la Juventus ha di fronte qualche partita che sulla carta sembrerebbe più abbordabile, ma bisogna fare attenzione, perché anche contro il Pisa si pensava ad una vittoria agevole e invece il rischio di perdere c’è stato. Zhegrova dall’inizio contro i salentini? Non lo so, ma se dietro di lui ci saranno Cambiaso o McKennie, il kosovaro sarà sicuramente libero di inventare mentre loro correranno per due”.