Il Chelsea non perdona: da Conte a Maresca, nessuno longevo come José Mourinho

Dal ritorno di José Mourinho al Chelsea, nessun allenatore è riuscito a rimanere a lungo a Stamford Bridge come lui: con 927 giorni alla guida nella sua seconda esperienza, il tecnico portoghese detiene il primato di longevità tra i Blues negli ultimi 17 anni. La sua seconda avventura, iniziata dopo il primo trionfo nel 2007, ha superato di gran lunga quella di altri grandi allenatori che si sono susseguiti sulla panchina del club londinese.

Dietro Mourinho troviamo Antonio Conte, che ha guidato i londinesi per 741 giorni. L’allenatore italiano ha lasciato il segno vincendo titoli importanti, inclusa la Premier League, prima di salutare Stamford Bridge dopo due stagioni intense. Al terzo posto della speciale classifica c’è Carlo Ancelotti, con 690 giorni, che ha saputo imprimere uno stile equilibrato e vincente durante la sua esperienza.

Thomas Tuchel, artefice della storica Champions League 2021, ha guidato il Chelsea per 589 giorni, segnando un’epoca breve ma intensa. Frank Lampard, leggendario ex centrocampista e allenatore dei Blues, ha totalizzato 571 giorni, affrontando la difficile transizione dal campo alla panchina. Chiude la classifica Enzo Maresca con 547 giorni, l’ultimo a cedere il posto pur avendo conquistato due titoli importanti pochi mesi fa.

Questi numeri raccontano più di un semplice dato statistico: riflettono la pressione costante e le aspettative altissime in uno dei club più ambiziosi d’Europa. La panchina del Chelsea si conferma un terreno difficile, dove vincere è fondamentale ma la continuità diventa un lusso raro. Mourinho resta l’eccezione: capace di resistere più a lungo di chiunque altro, lasciando un segno indelebile nella storia del club.