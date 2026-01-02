TMW News Mercato, ecco i colpi. Roma, le emozioni di Gasperini

Tanto mercato nel corso del TMW News di oggi. Apre ufficialmente oggi i battenti la sessione invernale delle trattative con tante squadre anche tra le big pronte ad intervenire e a rinforzarsi in modo mirato. Ne parliamo con Franco Peccenini in collegamento. Con lui analizziamo anche la giornata di campionato, con varie partite interessanti tra cui quella tra Atalanta e Roma che vedrà il ritorno da avversario di Gasperini a Bergamo, per la prima volta da quando ha lasciato i nerazzurri.

Le emozioni di Gasperini

“Torno a Bergamo con grande piacere - ha detto il tecnico della Roma - è una bella storia quella dell’Atalanta. Il comune denominatore era il presidente Antonio Percassi, con il quale tutto è iniziato e siamo andati tanti anni, sempre crescendo e in grande sintonia. L’unico motivo è che a un certo punto la proprietà è cambiata, e giustamente la figura dell’allenatore era considerata in maniera diversa. Gli obiettivi sono stati raggiunti, secondo me l’Europa League non era il punto massimo, ne sono convinto. È stata una società molto ricca, che ha fatto sempre plusvalenze: la vera cosa straordinaria è stata fare sempre grandi cose sul campo e bilanci sempre in utile. Crescere sempre è stata la capacità di questo grande imprenditore, e forse ha dato un po’ fastidio".

