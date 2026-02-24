Inter, Darmian: "Il gol non deve essere un'ossessione, le occasioni ci capiteranno"

Matteo Darmian, difensore dell'Inter, è stato intervistato da Sky Sport prima del playoff di ritorno col Bodo/Glimt: "Deve essere una partita giocata con la giusta attenzione e il giusto spirito, non è facile rimontare due gol di svantaggio ma in questi anni abbiamo dimostrato cosa siamo capaci di fare, stasera servirà la miglior versione di noi per ribaltare il risultato".

Servirà un approccio diverso per rimontare due gol?

"No, l'approccio deve essere quello che abbiamo sempre avuto quest'anno. Mi ricordo pochissime partite nelle quali lo abbiamo sbagliato. Dobbiamo trovare il gol prima possibile, ma non deve essere un'ossessione perché la partita è lunga e le occasioni ci capiteranno".

La consapevolezza della vostra forza sarà importante?

"Dobbiamo essere semplicemente consapevoli della nostra forza, non deve sfociare in presunzione. Bisogna essere noi stessi e lo dimostreremo questa sera".