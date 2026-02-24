Inter, Darmian: "Sappiamo che San Siro sarà con noi: ci spingerà a rimontare il risultato"

Matteo Darmian, esterno nerazzurro, parla ai microfoni di InterTv a pochi minuti dalla discesa in campo per la sfida al Bodo/Glimt: "E' una questione sia di gambe che di testa, sarà una gara difficile. Faremo del nostro meglio sin dal primo minuto per ribaltare il risultato dell'andata. Abbiamo dimostrato in questi anni che la nostra forza è il gruppo, chiunque entri dà il massimo e lo dimostreremo ancora stasera".

San Siro sarà il dodicesimo uomo in campo?

"Assolutamente sì, sappiamo che i tifosi saranno con noi e ci spingeranno a recuperare il risultato della sfida dell'andata".