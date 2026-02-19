Darmian: "Commessi degli errori non da Inter. Ma sono convinto sia ancora tutto aperto"

Ospite dei microfoni di Inter TV, Matteo Darmian parla così della gara persa contro il Bodo/Glimt che lo ha visto tornare titolare: “Sinceramente non credo che abbiamo sottovalutato la partita, però abbiamo commesso degli errori, non da noi, che ci hanno portati a un risultato che non ci soddisfa. Sicuramente al ritorno dovremo fare molto di più”.

Sei tornato titolare dopo una lunga assenza, come stai?

“Mi sono sentito bene, è stato un periodo difficile per l’infortunio, oltre che lungo ma i miei compagni e lo staff mi hanno sempre fatto sentire parte del gruppo. Quello che voglio fare è mettermi a disposizione come ho sempre fatto e aiutare la squadra a raggiungere i suoi obiettivi. Ed è quello che farò.”

Che Inter servirà al ritorno?

“Servirà l’Inter di ogni gara, dovremo evitare gli errori commessi oggi, io sono convinto che sia ancora tutto aperto”.