Darmian: "Ruberei qualcosa a Bastoni, Acerbi e Lautaro. Un mio difetto? Sono permaloso"

Matteo Darmian è tornato a vestire la maglia dell'Inter dal primo minuto proprio nel playoff di andata di Champions e oggi, in occasione del Matchday Programme del match contro il Bodo/Glimt, ha parlato delle qualità che ruberebbe ai suoi compagni: "Potrei citarne tante, dalla visione di gioco di Bastoni, alla perseveranza di Acerbi o la grinta e la cattiveria sotto porta di Lautaro".

Qual è la cosa che ama di più del calcio?

"È la possibilità di aiutare la squadra in qualsiasi modo e momento, con un gol o un salvataggio, per me questa è la cosa più gratificante. Nonostante l’esperienza vivo questa professione con grandissimo entusiasmo e adrenalina, ho sempre tantissima voglia di scendere in campo e di vincere. Fin da bambino sono sempre stato molto competitivo".

Cosa le ha insegnato il calcio?

"A stare in un gruppo e a rispettare le regole. In egual modo mi ha fatto capire quanto sia fondamentale rispettare anche i compagni e le persone che lavorano all’interno del club: per me queste sono cose che hanno un valore immenso".

Qual è un suo pregio e qual è invece un suo difetto?

"Il pregio potrebbe essere l’altruismo, sento di essere una persona sincera e che pensa molto agli altri. Il difetto è che sono un po’ permaloso".