Live TMW Inter, Darmian: "Importante non prendere gol a Como. Dispiace per Bastoni, ha dei valori"

"Bastoni non deve essere giudicato solo per un episodio. Lo conosco da 6 anni all'Inter, è una persona che ha dei valori, non si può dire niente. Mi spiace, sta dimostrando grandissima maturità ma non penso sia condizionato da questa cosa". Ha parlato così Matteo Darmian, esterno dell'Inter, in conferenza stampa post-pareggio a reti bianche (0-0) con il Como al Sinigaglia. Diretta testuale a cura di TMW.

Il peso del derby ha avuto un'influenza?

"Abbiamo cercato di preparare in pochi giorni questa sfida perché sapevamo quanto potesse essere importante. È una competizione alla quale teniamo, sappiamo quanto sia bello raggiungere la finale e alzare un trofeo. Noi abbiamo usato la giusta determinazione per ottenere un risultato positivo, prima di scendere in campo volevamo una vittoria ma sapevamo quanto abbia fatto bene il Como quest'anno. Penso sia un buon pareggio, cercheremo di fare del nostro meglio per andare in finale".

Avete fatto fatica a sfondare...

"Sì, partita diversa rispetto a quella di campionato. Ma lo sappiamo, hanno avuto una crescita importante e lo testimonia il quinto posto in classifica. Noi abbiamo fatto la nostra partita, era importante non prendere gol e fare risultato".