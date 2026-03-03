Inter, Darmian: "Importante non aver perso. Testa al derby, poi penseremo al ritorno"

L'esterno dell’Inter Matteo Darmian ha parlato ai microfoni di Mediaset, dopo la sfida contro il Como chiusa sullo 0-0 e valevole per la semifinale d’andata di Coppa Italia.

Il tuo commento sulla partita?

"Sapevamo le qualità del Como e siamo stati bravi, abbiamo avuto il giusto atteggiamento. Volevamo portare a casa una vittoria, ma guardiamo avanti. C'è una partita importante domenica, poi penseremo al ritorno".

Risposta da dare dopo il doppio confronto col Bodo?

"Sapevamo quello che dovevamo fare, importante oggi non prendere gol come ogni domenica. Buona cosa in vista del ritorno".

Uscite dallo stadio di Como sereni?

"Sappiamo le qualità del Como, li abbiamo rispettati. Si gioca su 180 minuti, era importante non perdere. Quando giochi per l'Inter scendi sempre in campo per vincere: stasera non è andata così, ma si gioca su 180 minuti".