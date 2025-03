Inter, Darmian: "Panchina d'Oro? Siamo contenti per Inzaghi"

Scelto da Simone Inzaghi per giocare tra gli undici titolari di Inter-Udinese, ecco le dichiarazioni di Matteo Darmian ai microfoni di DAZN: "Fortunatamente c'è stata la sosta, ho avuto modo di recuperare al meglio. Mi è dispiaciuto non poter dare una mano ai ragazzi, ora pian piano recupereremo tutti per questo rush finale".

Vi aspetta un periodo molto duro sulla carta.

"Guardiamo partita dopo partita: questo mese è intenso, a partire da oggi. L'Udinese è una squadra fisica, ha qualità e dobbiamo portare sicuramente a casa i tre punti".

Simone Inzaghi è stato premiato con la "Panchina d'oro".

"Siamo contenti per la panchina d'oro assegnata al mister. Dipende da noi, i premi personali sono importanti ma la squadra deve essere compatta e unita per raggiungere gli obiettivi".

In questa fase, in ogni annata, il tuo rendimento aumenta. Cosa ne pensi?

"Non importa chi andrà in rete e chi farà la differenza sarà la compattezza del gruppo: cercheremo di dare il massimo in queste gare ravvicinate"

L’Inter punta ad allungare sul Napoli, chiamato questa sera dal big match interno con il Milan. L’Udinese viaggia a San Siro forte di una classifica decisamente tranquilla, per cercare il colpaccio e avvicinare proprio i rossoneri al nono posto in graduatoria. Arbitra Daniele Chiffi della sezione di Padova, fischio d’inizio alle 18 allo stadio Giuseppe Meazza in San Siro. Di seguito le formazioni ufficiali della partita.

Simone Inzaghi sceglie Frattesi al posto di Barella a centrocampo, con Arnautovic che vince il ballottaggio su Correa per l’attacco. Tornano Darmian e Dimarco sulle fasce, in difesa c’è Carlos Augusto al posto dello squalificato Bastoni.

Kosta Runjaic si schiera a specchio: il tecnico tedesco è costretto a rinunciare a Sanchez e soprattutto di Florian Thauvin. In attacco a supporto del centravanti Lucca c’è Ekkelenkamp. Ce la fa Solet, peraltro obiettivo di mercato dei nerazzurri, al centro della difesa con Kristensen e un altro da tenere d’occhio come Bijol.

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Carlos Augusto; Darmian, Frattesi, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Arnautovic.

Allenatore: Inzaghi. A disposizione: Di Gennaro, Martinez, De Vrij, Correa, Asllani, Barella, Bisseck, Aidoo, Alexiou, Berenbruch, Spinacce, Zalewski.

UDINESE (3-5-1-1): Okoye; Kristensen, Bijol, Solet; Ehizibue, Atta, Karlstrom, Lovric, Kamara; Ekkelenkamp; Lucca. Allenatore: Runjaic. A disposizione: Piana, Padelli, Payero, Zarraga, Davis, Pafundi, Iker Bravo, Kabasele, Giannetti, Modesto, Pizarro.