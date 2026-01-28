Ufficiale
Inter, depositato il contratto di Amerighi dalla Cavese: giocherà nella formazione U23
Volto nuovo in casa Inter. Attraverso il sito ufficiale della Lega Serie A si apprende del deposito del contratto di trasferimento a titolo definitivo dalla Cavese dell'esterno destro classe 2005 Patrizio Igor Amerighi, che nella seconda parte della stagione vestirà la maglia della formazione Under23 iscritta nel campionato di Serie C.
Il giocatore romano saluta dunque il club campano dopo sei mesi per un totale di 23 presenze complessive e un gol.
