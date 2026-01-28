Nessuno spende quanto il Como: nel 2025 undicesimo a livello mondiale. Davanti a Milan, Real e United

Il Global Transfer Report lo mette nero su bianco. Nessuno, in Italia, spende tanto quanto il Como dei fratelli Hartono. A certificarlo è l’ultimo report della FIFA, dedicato ai costi del calciomercato e all’analisi dei trasferimenti nello scorso anno. Secondo questi dati, il Como si piazza addirittura all’undicesimo posto a livello planetario per prezzi dei trasferimenti versati nel corso del 2025.

La top ten è quasi interamente appannaggio della Premier League, il podio è tutto inglese: Manchester City primo, Liverpool secondo, Chelsea terzo. Nelle prime dieci, le uniche “intruse” sono le tedesche Bayer Leverkusen e Lipsia, quarta e quinta. Poi ancora Premier: Sunderland, Wolvherampton, Tottenham, Arsenal e Nottingham Forest.

E poi, appunto, il Como: il report non dà indicazione di quanti soldi abbia speso la società lombarda. Secondo i dati Transfermarkt, non ufficiali ma attendibili, considerando la sessione invernale 2025 (4 milioni di euro di entrate/100 di spese/96 di disavanzo) e quella estiva sempre 2025 (16/114/98), si arriva a una spesa complessiva di 214 milioni di euro, con un disavanzo in passivo di 194 milioni. Cifre che, e qui si torna al report FIFA, piazzano il Como davanti a big storiche come il Milan (dodicesimo e unica altra italiana in top 20), Real Madrid (tredicesimo) e Manchester United (quindicesimo).