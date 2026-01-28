Ufficiale
Etienne Catena è un nuovo giocatore della Pergolettese. Arriva in prestito dal Siracusa
Etienne Catena è un nuovo giocatore della Pergolettese. Il difensore arriva dal Siracusa in prestito, di seguito la nota del club:
Un nuovo difensore alla Pergolettese. Dal Siracusa arriva con la formula del contratto temporaneo fino al 30.06.2026 Etienne Catena (classe 2004).
Nato a Yopougon in Costa D’Avorio ma di Nazionalità Italiana, il suo percorso calcistico è iniziato nelle giovanili della Roma, Sporting Lisbona, Pescara e Cagliari. Nella scorsa stagione il passaggio in serie C nella Virtus Verona dove ha disputato 22 gare, per poi essere stato acquistato dal Siracusa nell’estate 2005. Quattro le presenze per lui con la maglia dei siciliani nel girone C on questa prima parte di stagione.
A Etienne un benvenuto nella Pergolettese.
