Ufficiale Etienne Catena è un nuovo giocatore della Pergolettese. Arriva in prestito dal Siracusa

Etienne Catena è un nuovo giocatore della Pergolettese. Il difensore arriva dal Siracusa in prestito, di seguito la nota del club:

Un nuovo difensore alla Pergolettese. Dal Siracusa arriva con la formula del contratto temporaneo fino al 30.06.2026 Etienne Catena (classe 2004).

Nato a Yopougon in Costa D’Avorio ma di Nazionalità Italiana, il suo percorso calcistico è iniziato nelle giovanili della Roma, Sporting Lisbona, Pescara e Cagliari. Nella scorsa stagione il passaggio in serie C nella Virtus Verona dove ha disputato 22 gare, per poi essere stato acquistato dal Siracusa nell’estate 2005. Quattro le presenze per lui con la maglia dei siciliani nel girone C on questa prima parte di stagione.

A Etienne un benvenuto nella Pergolettese.