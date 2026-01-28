TMW Verona, rifiutata proposta da 7 milioni del PSV per Cisse. La richiesta è di 10, bonus compresi

Il Verona ha rifiutato la proposta del PSV Eindhoven per Alphadjo Cisse. Nelle ultime ore c'è stata un'offerta da 7 milioni per il cartellino del giocatore, ma gli scaligeri non hanno intenzione di scendere sotto i 10 milioni - con bonus inclusi - anche perché dovranno indennizzare il Catanzaro per la perdita dell'attaccante a metà stagione.

Probabile che ai giallorossi vadano circa 500 mila euro, ma prima dovrà concretizzarsi l'accordo con gli olandesi, comunque ancora distanti per quanto riguarda il cartellino. Il giocatore ha aperto alla destinazione perché avrebbe l'opportunità di giocare in un campionato di alto livello dove i giovani sono accolti e coccolati. In più il PSV è primo in classifica in Eredivisie dopo avere vinto gli ultimi due campionati. Nelle prossime ore sono attesi rilanci per capire la fattibilità di chiudere.

Lo stesso Cisse, qualche settimana fa, aveva parlato della sua evoluzione in Calabria. "Andare a Catanzaro è stata la scelta giusta ho avuto quella continuità che non ho avuto lo scorso anno a Verona. Ma ora, come tutti i miei compagni, vogliamo dimostrare le nostre qualità”. Finora sei i gol segnati con un assist, giocando spesso da centrocampista offensivo oppure da seconda punta, alla prima stagione da professionista in Serie B.