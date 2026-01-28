Due tifosi ricoverati in ospedale, il Chelsea: "Massima cautela a Napoli, attenersi ai consigli"

"Il club è a conoscenza di un incidente avvenuto martedì sera a Napoli". Esordisce così il comunicato del Chelsea diramato nella notte, che ha esortato i tifosi presenti nel capoluogo campano per assistere alla partita di Champions League di questa sera a "prestare la massima cautela". "Due tifosi sono attualmente ricoverati in ospedale dopo aver riportato ferite che, fortunatamente, non ne mettono in pericolo la vita".

Poi i Blues hanno concluso così: "Il club desidera ricordare a tutti i sostenitori di prestare la massima cautela durante la permanenza in città e di attenersi scrupolosamente ai consigli condivisi in vista di questo incontro". Al momento, non vi è una conferma ufficiale riguardo la modalità di ferimento dei due tifosi del Chelsea, ma circa 2500 fans della squadra di Rosenior sono in possesso del biglietto per il match contro il Napoli di Antonio Conte.

Nelle raccomandazioni elargite viene suggerito di trovarsi nei punti di raccolta designati per poter raggiungere lo Stadio Diego Armando Maradona con bus navetta sotto scorta della polizia locale. I tifosi sono stati invitati a non girare a piedi per la città e ad evitare di indossare i colori o gli emblemi della squadra che li identifichino come supporter del Chelsea. Oltre a ciò, la banda di Rosenior avrà bisogno di acciuffare la vittoria contro il Napoli per il pass diretto agli ottavi di finale, mentre Conte e gli azzurri non possono fallire, pena esclusione dalla competizione (un gradino fuori dai playoff, a pari punti con Olympiacos, Athletic Club e PSV Eindhoven).