Calciomercato, il 2025 anno record: sfondato il muro dei 13 miliardi a livello mondiale

Record di trasferimenti nel 2025. È quello che emerge dall'ultimo Global Transfer Report della FIFA, secondo cui lo scorso anno è stato raggiunto il record storico di 86.158 trasferimenti internazionali completati. 13,08 miliardi di dollari spesi in commissioni di trasferimento internazionale nel calcio professionistico maschile, l'importo più alto mai registrato

Nel 2025 è stato raggiunto il record storico di 86.158 trasferimenti internazionali di calciatori completati nel calcio professionistico e amatoriale maschile e femminile. Per la prima volta in assoluto, la spesa dei club per i diritti di trasferimento ha superato la soglia dei 10 miliardi di dollari, stabilendo un nuovo record con un totale di 13,11 miliardi di dollari, oltre il 50% in più rispetto alla spesa del 2024 e il 35,6% in più rispetto al precedente record, stabilito nel 2023.

Nel calcio professionistico maschile, i club inglesi sono stati ancora una volta sia i primi per spesa che i primi per incassi in termini di diritti di trasferimento, con 3,82 miliardi di dollari spesi per trasferimenti in entrata e 1,77 miliardi di dollari incassati per trasferimenti in uscita nel 2025. In termini di numero totale di trasferimenti, i club brasiliani hanno guidato la classifica con 1.190 trasferimenti in entrata e 1.005 in uscita. Le statistiche relative a ciascuna federazione sono disponibili sul sito web del Global Transfer Report. Anche il numero di club che hanno speso denaro per i trasferimenti in entrata ha continuato a crescere, raggiungendo il record di 1.214 club nel 2025. Allo stesso modo, anche il numero di club che hanno ricevuto un compenso per almeno un trasferimento in uscita, pari a 1.495, ha stabilito un nuovo record.

A crescere è anche il calcio femminile. Nel 2025, i club hanno continuato a investire nel calcio professionistico femminile, con una spesa totale per i trasferimenti che ha raggiunto il livello record di 28,6 milioni di dollari, superiore di oltre l'80% rispetto all'anno precedente. Un totale di 756 club sono stati coinvolti in trasferimenti internazionali (+8,3%), con 135 di questi club che hanno speso denaro per almeno un trasferimento in entrata (+23,9%) e 155 club che hanno ricevuto compensi per trasferimenti in uscita (+25,0%). Queste cifre dimostrano chiaramente i notevoli progressi nel calcio femminile, con un numero sempre maggiore di giocatrici che diventano professioniste. Nel 2025 sono stati registrati circa 2.440 trasferimenti internazionali di calciatori professionisti, con un aumento del 6,3% rispetto al 2024.