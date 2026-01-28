Ufficiale Vis Pesaro, il rinforzo sulla corsia mancina arriva dal Torino: preso Gioacchino Barranco

Rinforzo sulla corsia sinistra per la Vis Pesaro che ha acquistato a titolo definitivo il giovane Gioacchino Barranco. Di seguito la nota del club:

La Vis Pesaro 1898 comunica di aver raggiunto un accordo con Torino Football Club per l’acquisizione a titolo definitivo del diritto alle prestazioni sportive di Gioacchino Barranco. Il giocatore ha firmato un contratto di durata triennale, che lo legherà alla Vis Pesaro fino al 30 giugno 2028.

Barranco, classe 2007, è un calciatore di piede mancino che unisce corsa e solidità a una spiccata adattabilità tattica a seconda di moduli e situazioni differenti, garantendo copertura ma anche spinta ed equilibrio.

Fin da piccolo entra nel vivaio del Palermo, compie tutta la trafila del settore giovanile per poi prendere parte alla formazione Primavera, dove si afferma tra i titolari a suon di prestazioni. Nell’estate del 2025 passa al Torino, iniziando un percorso di maturazione in granata tra Under 18 e Primavera. Arriva a Pesaro con determinazione pronto a dimostrare le sue qualità con la maglia numero 63.

Benvenuto, Gioacchino!