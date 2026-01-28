Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Ufficiale

Ospitaletto, interrotto il prestito del giovane Pollio: torna all'Atalanta

Daniel Uccellieri
Oggi alle 15:03Serie C
Daniel Uccellieri

Daniele Pollio, giovane centrocampista classe 2006, lascia l'Ospitaletto e torna all'Atalanta, club proprietario del cartellino. Di seguito la nota del club:

"L’Ospitaletto Franciacorta comunica il rientro anticipato dal prestito del centrocampista Daniele Pollio all’Atalanta. Arrivato nella sessione estiva di calciomercato, il centrocampista mancino è stato protagonista in 6 apparizioni tra campionato, Coppa Italia e ha totalizzato 352 minuti in campo: (201’ in campionato e 151’ in Coppa Italia). Proprio nel secondo turno di Coppa, il classe 2006 ha siglato una rete contro l’Inter U23.

L’Ospitaletto Franciacorta esprime la propria gratitudine per l’apporto e per la professionalità che Daniele Pollio ha fornito in questi mesi e gli augura un futuro calcistico prospero e soddisfacente".

Editoriale di Fabrizio Biasin Immagine box laterale di Fabrizio Biasin Juve: una improvvisa rivoluzione. Napoli: la mossa di Conte. Milan: il Max della serenità. Inter: doppia partita tra campo e mercato. E l’ultima operazione del Como
