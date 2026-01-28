TMW Radio Bucchioni: "Fiorentina, fa rabbia vedere che i nuovi sono fuori condizione"

A Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, scatta l'ora del giornalista Enzo Bucchioni.

Chivu alla prima esperienza in una big ed è già davanti a tutti. Ha avuto fortuna di trovare un'Inter forte e già collaudata?

"No, la fortuna la metto da parte. Ricordiamoci quando è stato assutno. Era uno scarto perchè aveva detto di no Fabregas, una squadra che veniva dal ko col PSG. non è scontato che un nuovo tecnico vena accolto bene dal gruppo, è stato bravissimo a farsi accettare, ci vuole carisma a riattivare le motivazioni di una squadra come quella. Ha cambiato il modo di giocare, poiu ovvio che ha trovato del lavoro già fatto, ma come è capitato anche a Capello, Conte...".

Como avanti in Coppa Italia, battuta la Fiorentina:

"La Fiorentina rischia di andare in Serie B, non si capisce la drammaticità del momento. Era un impegno mentale che questa squadra non può sopportare ora. Il Como ha giocato a basso ritmo, avevano fatto turnover, la Fiorentina aveva praticamente solo tre titolari, anche dal punto di vista mentale deve pensare al campionato. Al di là dell'eliminazione, ho visto dei giocatori, quelli arrivati, dietro di condizione. Dovevano portare subito quantità e qualità, invece...Solo Fabbian si salva".

Che ne pensa del figlio di Commisso nuovo presidente?

"Era tutto previsto. E' una sorta di testamento lasciato da Rocco Commisso. Lo aveva detto che non voleva mollare la Fiorentina e voleva rilanciarla, e così farà il figlio. Non hanno capito che devono fare una società forte. Se vanno avanti con questi dirigenti, vuol dire che la lezione non è servita. Da quando è morto Barone, quelli che c'erano hanno dimostrato di non saper gestire la situazione e si deve cambiare".

Como che punta a Champions e Coppa Italia:

"Ero tra quelli che diceva in estate di stare attenti al Como. Vedremo passo dopo passo come andrà. Teniamolo lì, è una squadra che può far male a tutti, può crescere ancora. E' mancata un po' di continuità che sta arrivando ora. Sarà uno snodo importante la sfida con l'Atalanta. Può puntare a entrambi gli obiettivi".