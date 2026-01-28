Ufficiale
Livorno, risoluzione del prestito di Nwachukwu: il difensore torna all'Hellas Verona
Samuel John Nwachukwu lascia il Livorno e torna all'Hellas Verona, club proprietario del cartellino del giovane difensore. Il club labronico ha comunicato la risoluzione anticipata del prestito, di seguito la nota del club:
"L'Unione Sportiva Livorno 1915 comunica che è stato trovato l'accordo con l'Hellas Verona FC per la risoluzione anticipata del trasferimento a titolo temporaneo di Samuel John Nwachukwu.
Buona fortuna Samuel!"
