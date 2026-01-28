Dalla Nazionale ai sei mesi da svincolato: Cragno sceglie l'Alto Adige per ripartire

Alessio Cragno riparte dal Sudtirol. Il club altoatesino punta sull’esperienza dell’ex portiere della Nazionale per rinforzare il reparto e offrire all’estremo difensore una nuova occasione di rilancio dopo anni complicati.

Classe 1994, Cragno ha vissuto il momento migliore della sua carriera con il Cagliari, dove è stato protagonista per diverse stagioni tra Serie A e Serie B, diventando uno dei portieri italiani più affidabili del campionato. Le ottime prestazioni in rossoblù gli sono valse anche la convocazione in Nazionale maggiore, con l’esordio nel 2020 sotto la gestione Mancini.

Dopo l’addio al Cagliari, però, il suo percorso ha subito una brusca frenata. Dalla stagione 2022/23 in avanti le presenze si sono drasticamente ridotte, tra Monza e successive esperienze, senza mai riuscire a ritrovare continuità. A pesare in modo decisivo sono stati soprattutto i problemi fisici: nella stagione 2024/25 Cragno è rimasto ai box per 178 giorni a causa di un grave infortunio alla spalla (dal 27 luglio 2024 al 20 gennaio 2025), a cui ha fatto seguito una operazione al tendine d’Achille nel giugno 2025, con uno stop stimato di oltre 200 giorni.

Rimasto svincolato per circa sei mesi, il portiere ha ora scelto il Sudtirol come tappa per ripartire, con l’obiettivo di lasciarsi alle spalle gli infortuni e tornare protagonista. Una scommessa di esperienza e carattere per il club biancorosso, una nuova opportunità per Cragno di rimettersi in gioco. Un rinforzo sicuramente importante per Fabrizio Castori, che dovrà aspettare ancora qualche settimana per avere al meglio il giocatore dopo un lungo stop.