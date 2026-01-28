Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Dalla Nazionale ai sei mesi da svincolato: Cragno sceglie l'Alto Adige per ripartire

Dalla Nazionale ai sei mesi da svincolato: Cragno sceglie l'Alto Adige per ripartireTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Daniel Uccellieri
Oggi alle 13:19Serie B
Daniel Uccellieri

Alessio Cragno riparte dal Sudtirol. Il club altoatesino punta sull’esperienza dell’ex portiere della Nazionale per rinforzare il reparto e offrire all’estremo difensore una nuova occasione di rilancio dopo anni complicati.

Classe 1994, Cragno ha vissuto il momento migliore della sua carriera con il Cagliari, dove è stato protagonista per diverse stagioni tra Serie A e Serie B, diventando uno dei portieri italiani più affidabili del campionato. Le ottime prestazioni in rossoblù gli sono valse anche la convocazione in Nazionale maggiore, con l’esordio nel 2020 sotto la gestione Mancini.

Dopo l’addio al Cagliari, però, il suo percorso ha subito una brusca frenata. Dalla stagione 2022/23 in avanti le presenze si sono drasticamente ridotte, tra Monza e successive esperienze, senza mai riuscire a ritrovare continuità. A pesare in modo decisivo sono stati soprattutto i problemi fisici: nella stagione 2024/25 Cragno è rimasto ai box per 178 giorni a causa di un grave infortunio alla spalla (dal 27 luglio 2024 al 20 gennaio 2025), a cui ha fatto seguito una operazione al tendine d’Achille nel giugno 2025, con uno stop stimato di oltre 200 giorni.

Rimasto svincolato per circa sei mesi, il portiere ha ora scelto il Sudtirol come tappa per ripartire, con l’obiettivo di lasciarsi alle spalle gli infortuni e tornare protagonista. Una scommessa di esperienza e carattere per il club biancorosso, una nuova opportunità per Cragno di rimettersi in gioco. Un rinforzo sicuramente importante per Fabrizio Castori, che dovrà aspettare ancora qualche settimana per avere al meglio il giocatore dopo un lungo stop.

Articoli correlati
Sudtirol, ecco il nuovo portiere: preso Alessio Cragno. La nota del club Sudtirol, ecco il nuovo portiere: preso Alessio Cragno. La nota del club
Sudtirol, Cragno è a Bolzano: tutto pronto per la firma fino a giugno Sudtirol, Cragno è a Bolzano: tutto pronto per la firma fino a giugno
Sudtirol, nuovi contatti con Alessio Cragno: il portiere è svincolato Sudtirol, nuovi contatti con Alessio Cragno: il portiere è svincolato
Altre notizie Serie B
Dalla Nazionale ai sei mesi da svincolato: Cragno sceglie l'Alto Adige per ripartire... Dalla Nazionale ai sei mesi da svincolato: Cragno sceglie l'Alto Adige per ripartire
Piscopo passa al Bari, alla Juve Stabia finisce invece Kassama. E si tratta per Gondo... TMWPiscopo passa al Bari, alla Juve Stabia finisce invece Kassama. E si tratta per Gondo
Dagasso si presenta: "Venezia club ambizioso. E ha mostrato subito fiducia nei miei... Dagasso si presenta: "Venezia club ambizioso. E ha mostrato subito fiducia nei miei confronti"
Frosinone, saluta il giovane Victor Hegelund: risolto il contratto del difensore UfficialeFrosinone, saluta il giovane Victor Hegelund: risolto il contratto del difensore
Sudtirol, ecco il nuovo portiere: preso Alessio Cragno. La nota del club UfficialeSudtirol, ecco il nuovo portiere: preso Alessio Cragno. La nota del club
Blesa saluta il Cesena? Ambrosino è l'alternativa: chiesto il prestito al Napoli TMWBlesa saluta il Cesena? Ambrosino è l'alternativa: chiesto il prestito al Napoli
Pescara, Sebastiani: "Insigne in campo col Mantova? No, è presto. Ma sarà allo stadio"... Pescara, Sebastiani: "Insigne in campo col Mantova? No, è presto. Ma sarà allo stadio"
Avellino, col Cesena per dare un calcio alla crisi. Pronto l'esordio di Armando Izzo... Avellino, col Cesena per dare un calcio alla crisi. Pronto l'esordio di Armando Izzo
Editoriale di Fabrizio Biasin Immagine box laterale di Fabrizio Biasin Juve: una improvvisa rivoluzione. Napoli: la mossa di Conte. Milan: il Max della serenità. Inter: doppia partita tra campo e mercato. E l’ultima operazione del Como
Le più lette
1 Juve: una improvvisa rivoluzione. Napoli: la mossa di Conte. Milan: il Max della serenità. Inter: doppia partita tra campo e mercato. E l’ultima operazione del Como
2 Como con il fiato sospeso per l'infortunio di Douvikas: sospetta distorsione alla caviglia
3 Non solo Maldini alla Lazio, quanti affari conclusi nelle ultime ore di mercato in Serie A
4 Buon compleanno, Dusan! Auguri Juve scatenano i social: "Criminale farli a lui prima che a Buffon"
5 Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 27 gennaio
Ora in radio
Maracanã 13:00Maracanã live!
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
A Tutta C 17:00A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
TMW News 18:05TMW News
Notizie, opinioni e attualità.
Primo piano
Immagine top news n.0 Il bis saltato in estate e il rimpianto sempre in tendenza: Juve-Kolo Muani, ritorno di fiamma
Immagine top news n.1 Due tifosi ricoverati in ospedale, il Chelsea: "Massima cautela a Napoli, attenersi ai consigli"
Immagine top news n.2 I difficilissimi calcoli sulle 4 italiane in Champions: ottavi, playoff o addio gloria?
Immagine top news n.3 Spalletti replica a Conte: "Pensavo fosse AI". Juve a Monaco con il turnover, Koop: “Resto”
Immagine top news n.4 Conte, il Napoli da decimo posto e la polemica con Spalletti: "Uscita infelice”. Dentro fuori Champions
Immagine top news n.5 Non solo Maldini alla Lazio, quanti affari conclusi nelle ultime ore di mercato in Serie A
Immagine top news n.6 Il Napoli punta Terrier per le fasce dell'attacco: contatti continui con il Bayer Leverkusen
Immagine top news n.7 La Juventus spinge per il ritorno di Kolo Muani: domani appuntamento con PSG e Tottenham
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano I piani mercato saltati della Juventus. Ma c'è sempre una soluzione pronta Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Ecco perché la miglior creatura plasmata da Gasp a Roma è Ghilardi
Immagine news podcast n.2 Campioni clamorosi e meteore dimenticabili: Albarracin e gli uruguaiani a Cagliari
Immagine news podcast n.3 Perché alla fine Antonio Conte non è tornato alla Juventus?
Immagine news podcast n.4 Il Genoa ha preso un grande portiere. Avrebbe potuto averlo già un anno fa
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Trento, Mehic: “Girone A equilibrato e di livello. Vicenza? Ha un fuoco diverso”
Immagine news Serie A n.2 Milan e Juve, quale l'antagonista più credibile dell'Inter secondo gli ospiti
Immagine news Serie A n.3 Padovano: "Brava Juve ma obiettivo 4° posto. Napoli, Conte non mollerà nulla"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Calciomercato Napoli, per la fascia destra c'è anche l'idea Holm del Bologna
Immagine news Serie A n.2 Domani Panathinaikos-Bologna, cambio in lista UEFA per Italiano: rientra Freuler. I convocati
Immagine news Serie A n.3 No all'Italia di Mancini, Senesi: "Avrei dovuto cantare l'inno di un Paese con cui non mi identifico"
Immagine news Serie A n.4 Napoli-Chelsea, alta tensione. L'appello del prefetto: "Evitiamo scontri, sia una festa"
Immagine news Serie A n.5 Il Panathinaikos ha chiesto Gallo al Lecce: no dei salentini. Il giocatore è troppo importante
Immagine news Serie A n.6 Niente ritorno in Serie A per Diego Coppola: il centrale approderà al Paris FC
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Dalla Nazionale ai sei mesi da svincolato: Cragno sceglie l'Alto Adige per ripartire
Immagine news Serie B n.2 Piscopo passa al Bari, alla Juve Stabia finisce invece Kassama. E si tratta per Gondo
Immagine news Serie B n.3 Dagasso si presenta: "Venezia club ambizioso. E ha mostrato subito fiducia nei miei confronti"
Immagine news Serie B n.4 Frosinone, saluta il giovane Victor Hegelund: risolto il contratto del difensore
Immagine news Serie B n.5 Sudtirol, ecco il nuovo portiere: preso Alessio Cragno. La nota del club
Immagine news Serie B n.6 Blesa saluta il Cesena? Ambrosino è l'alternativa: chiesto il prestito al Napoli
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Capezzi saluta la Carrarese e torna in Serie C. È un nuovo acquisto del Sorrento
Immagine news Serie C n.2 Panini Weeks in Serie C: le figurine dei calciatori protagoniste nella 24ª e 25ª giornata
Immagine news Serie C n.3 Crotone, ecco Veltri dal Picerno. Arriva con la formula del prestito con diritto di riscatto
Immagine news Serie C n.4 La Pergolettese saluta Di Gesù. Rientra al Lecco, che lo gira in prestito al Siracusa
Immagine news Serie C n.5 Trento, Mehic: “Girone A equilibrato e di livello. Vicenza? Ha un fuoco diverso”
Immagine news Serie C n.6 Cambia la holding al comando della Salernitana? Pagano: "Nessun passo indietro o disimpegno"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Quote risultato esatto Borussia Dortmund Inter
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Napoli-Chelsea, tutto in 90 minuti
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Borussia Dortmund-Inter, i nerazzurri vogliono rientrare tra le prime 8
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Derby capitolino e Inter, oggi le prime due gare di ritorno dei quarti di Coppa Italia Women
Immagine news Calcio femminile n.2 Al via la prima Intercontinentale femminile: oggi le semifinali di Women's Champions Cup
Immagine news Calcio femminile n.3 Fiorentina Femminile, arriva in prestito dal Leicester l'islandese Eiríksdóttir
Immagine news Calcio femminile n.4 Roma Femminile, Rossettini: "Contro la Lazio in Coppa con personalità, coraggio, tecnica e idee"
Immagine news Calcio femminile n.5 Lazio Women, Grassadonia: "Battere la Roma è l'obiettivo. Vogliamo vincere la Coppa Italia"
Immagine news Calcio femminile n.6 Juventus Women, Canzi e il terzo posto: "Proveremo ad avvicinarci sempre di più alla vetta"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.165 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Eugenio Lamanna e quell'istinto innato nel parare i rigori Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Champions League: tutti insieme appassionatamente… Si va di zapping