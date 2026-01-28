Non solo Fiorentina per Disasi. Il francese del Chelsea finisce nel mirino del West Ham
Dopo che, all'inizio di questa sessione di mercato, il nome di Alex Disasi, difensore centrale del Chelsea, era emerso come possibile obiettivo di mercato di Milan e Roma, il francese ha vissuto qualche settimana lontano dai riflettori.
Nelle ultime ore, però, la situazione è cambiata, con la Fiorentina che ha iniziato a valutare la possibilità di prelevare il giocatore, attualmente fuori dalla rosa dei Blues.
Oltre ai viola, però, c'è un altro club interessato al giocatore cresciuto nelle giovanili del Paris FC.
Si tratta, secondo quanto raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com, del West Ham, club londinese attualmente in lotta per la salvezza nella massima serie d'Oltremanica.
Gli Hammers, infatti, nelle ultime ore hanno risolto il prestito pattuito con il Brighton in estate per il centrale brasiliano Igor, ex Fiorentina, chiamato a sostituire il partente Diego Coppola, ex Hellas, che firmerà in prestito con il Paris FC fino a giugno.
