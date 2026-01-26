TMW
Cavese, il giovane Igor Amerighi passa all'Inter: domani le visite mediche
Dopo una prima parte di stagione positiva con la Cavese, impreziosita da una rete e quattro assist, Igor Amerighi è pronto a iniziare una nuova avventura. L’esterno destro classe 2005, secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, è infatti destinato a vestire la maglia dell’Inter U23.
Le visite mediche con il club nerazzurro sono in programma già nella giornata di domani. L’operazione, ormai in dirittura d’arrivo anche grazie al lavoro del direttore sportivo Vincenzo De Liguori, garantirà alla società campana un incasso di 250mila euro.
