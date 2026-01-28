Serie B, gli arbitri della 22ª giornata: Bari-Palermo a Rapuano, Di Bello per Samp-Spezia
Attraverso i propri canali ufficiali l'AIA ha reso note le designazioni arbitrali per le gare della 22ª giornata di Serie B. Di seguito il dettaglio delle squadre arbitrali per le gare in programma tra venerdì 30 gennaio e domenica 1 febbraio.
Bari – Palermo
Venerdì 30 gennaio, ore 20:30
Arbitro: Rapuano
Assistenti: Cipressa – Regattieri
IV ufficiale: Manzo
VAR: Giua
AVAR: Paganessi
Avellino – Cesena
Sabato 31 gennaio, ore 15:00
Arbitro: Di Marco
Assistenti: Cortese – Rinaldi
IV ufficiale: Cerbasi
VAR: Baroni
AVAR: Crezzini
Empoli – Modena
Sabato 31 gennaio, ore 15:00
Arbitro: Mucera
Assistenti: Preti – Galimberti
IV ufficiale: Perri
VAR: Cosso
AVAR: Fabbri
Sudtirol – Catanzaro
Sabato 31 gennaio, ore 15:00
Arbitro: Turrini
Assistenti: Di Giacinto – Pistarelli
IV ufficiale: Zago
VAR: Santoro
AVAR: Del Giovane
Venezia – Carrarese
Sabato 31 gennaio, ore 15:00
Arbitro: Ferrieri Caputi
Assistenti: Palermo – Niedda
IV ufficiale: Calzavara
VAR: Di Paolo
AVAR: Perenzoni
Virtus Entella – Frosinone
Sabato 31 gennaio, ore 15:00
Arbitro: Galipò
Assistenti: Ceolin – Laghezza
IV ufficiale: Mazzoni
VAR: Maggioni
AVAR: Rutella
Pescara – Mantova
Sabato 31 gennaio, ore 17:15
Arbitro: Abisso
Assistenti: Scarpa – Zanellati
IV ufficiale: Zanotti
VAR: Gualtieri (on site – Stadio Adriatico, Pescara)
AVAR: Piccinini (on site – Stadio Adriatico, Pescara)
Sampdoria – Spezia
Sabato 31 gennaio, ore 19:30
Arbitro: Di Bello
Assistenti: Scatragli – Fontani
IV ufficiale: Ayroldi
VAR: Serra
AVAR: Marini
Reggiana – Juve Stabia
Domenica 1 febbraio, ore 15:00
Arbitro: Feliciani
Assistenti: Barone – Luciani
IV ufficiale: Allegretta
VAR: Monaldi
AVAR: Di Paolo
Padova – Monza
Domenica 1 febbraio, ore 17:15
Arbitro: Massimi
Assistenti: Giuggioli – Santarossa
IV ufficiale: Castellano
VAR: Meraviglia
AVAR: Rutella
