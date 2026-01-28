Venezia, dalla Svizzera: fatta per l'arrivo dallo Zurigo del difensore Junior Ligue

Junior Ligue è da considerarsi un nuovo giocatore del Venezia. Il difensore ventenne dello Zurigo, stando a quanto riportato da 4-4-2 questa mattina, ha scelto il club lagunare, superando la concorrenza del Charlton Athletic che nelle ultime settimane sembrava in pole position per assicurarsi le prestazioni del giovane svizzero.

Sorpasso decisivo del Venezia

Il Venezia ha compiuto il sorpasso decisivo nelle ultime ore, convincendo il giocatore ad abbracciare il progetto di ritorno in Serie A. L'operazione è stata conclusa a titolo definitivo per una cifra che può arrivare fino a 2,5 milioni di euro bonus compresi. Nelle prossime ore è prevista la firma sui contratti, mentre Ligue ha già sostenuto e superato le visite mediche.