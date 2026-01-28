Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Venezia, dalla Svizzera: fatta per l'arrivo dallo Zurigo del difensore Junior Ligue

Venezia, dalla Svizzera: fatta per l'arrivo dallo Zurigo del difensore Junior Ligue
Luca Bargellini
Oggi alle 16:13
Luca Bargellini

Junior Ligue è da considerarsi un nuovo giocatore del Venezia. Il difensore ventenne dello Zurigo, stando a quanto riportato da 4-4-2 questa mattina, ha scelto il club lagunare, superando la concorrenza del Charlton Athletic che nelle ultime settimane sembrava in pole position per assicurarsi le prestazioni del giovane svizzero.

Sorpasso decisivo del Venezia
Il Venezia ha compiuto il sorpasso decisivo nelle ultime ore, convincendo il giocatore ad abbracciare il progetto di ritorno in Serie A. L'operazione è stata conclusa a titolo definitivo per una cifra che può arrivare fino a 2,5 milioni di euro bonus compresi. Nelle prossime ore è prevista la firma sui contratti, mentre Ligue ha già sostenuto e superato le visite mediche.

