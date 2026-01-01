Ufficiale
Pontedera, rinforzo in difesa: dal Livorno arriva Fancelli a titolo definitivo
TUTTO mercato WEB
Il Pontedera rafforza il proprio reparto arretrato. Il club toscano ha preso dal Livorno, a titolo definitivo, il classe 2004 Andrea Fancelli. Di seguito la nota del club:
"L'US Città di Pontedera è lieta di annunciare l'ingaggio del calciatore Andrea Fancelli.
Difensore, classe 2004, arriva a titolo definitivo dall'US Livorno.
Cresciuto nel settore giovanile della Pro Livorno Sorgenti, nel 2022 passa all'US Livorno, con cui colleziona 63 presenze complessive e contribuisce alla promozione in Serie C nella stagione 2024/25.
Difensore centrale di ruolo, può essere impiegato anche come terzino sia a destra che a sinistra.
Benvenuto Andrea"
