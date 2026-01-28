TMW Parma scatenato, in arrivo anche Nesta Elphege: l'attaccante è atteso stasera in città

Nicolussi Caviglia dalla Fiorentina (via Venezia), Franco Carboni (dall'Inter), ma non solo. Il Parma è una delle società più attive in queste ore di calciomercato, tanto che in città è atteso anche un terzo colpo nel giro di poco tempo. Nesta Elphege - infatti - arriverà in serata a Parma e domattina svolgerà le visite mediche.

Attaccante classe 2001 di proprietà del Grenoble (club della Ligue 2), va a rinforzare la squadra a disposizione di Carlos Cuesta dopo aver raccolto 37 presenze e 14 gol con lo Chamois Niortais FC, 29 match e 4 reti con il Grenoble Foot 38, 10 incontri e 9 centri con lo Chamois Niort B, 5 apparizioni con lo Sporting Club Setois e una gara con il Tours FC.

Hans Nicolussi Caviglia e Franco Carboni, stamani le visite mediche. I due giocatori hanno iniziato stamani le visite mediche di rito, in vista della firma dei rispettivi contratti con il club ducale. Nicolussi Caviglia, che ha giocato nella Fiorentina nella prima parte del campionato, si trasferisce in gialloblù dal Venezia a condizioni leggermente diverse rispetto al prestito concordato con i viola. L’ex Juve arriva a Parma sempre in prestito oneroso con obbligo di riscatto condizionato, ma con nuovi paletti necessari per far scattare l'acquisto a titolo definitivo. Niente più presenze, ma il risultato di squadra: l’obbligo di riscatto scatterà in caso di salvezza della squadra di Cuesta. Anche Franco Carboni è protagonista di un trasferimento simile: il difensore ha giocato la prima metà di stagione a Empoli, in prestito dall’Inter, e arriva a Parma sempre in prestito, con diritto di riscatto in questo caso.