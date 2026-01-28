Conte, il Napoli da decimo posto e la polemica con Spalletti: "Uscita infelice”. Dentro fuori Champions

Se i pronostici sul campionato si facessero guardando la situazione attuale del Napoli, i campioni d’Italia sarebbero da ottavo/decimo posto. Antonio Conte, molto carico, lo dice alla vigilia di una gara da dentro o fuori: la sua squadra, a Londra con il Chelsea, scenderà in campo per evitare la figuraccia europea di andare fuori dalle prime 24 d’Europa in Champions. Da campioni d’Italia.

Giova ripetere l’etichetta, perché è stato un tema dominante della giornata appena conclusa. Conte ci tiene, e non ha gradito il lapsus di Luciano Spalletti, che in conferenza stampa dopo il successo sugli azzurri ha parlato di “ex campioni d’Italia”. Apriti cielo: “Se ha detto una cosa del genere non è stata una frase felice, è stata una frase infelice, noi abbiamo ancora lo Scudetto sul petto e bisogna portare rispetto - ha detto Conte in conferenza stampa -. Io non mi sarei mai permesso di dire una cosa del genere verso un'altra squadra. Lo sento ora e mi dispiace perché Luciano Spalletti è un bravo allenatore, ma deve stare un po' più attento quando parla. Non può dirlo perché mancano ancora 16 partite, poi se ci ha visto così male... ci ha tolto già lo Scudetto, dispiace perché abbiamo fatto tanto per cucirlo e serve rispetto, in bocca al lupo a lui”.

Di frecciate, Conte ne ha lanciate anche al Chelsea, altro club del suo passato: “Hanno possibilità diverse. A comprare Estevao a 60 milioni di euro siamo bravi tutti”. Il Napoli ha speso la stessa cifra per Lorenzo Lucca e Noa Lang, defenestrati in tutta fretta dalla corte di Aurelio De Laurentiis. Al fianco di Antonio, ecco Scott McTominay: “I playoff sembrano lontanissimi in questo momento, è cambiato tanto, giochiamo contro una squadra forte, ma vogliamo passare il turno".