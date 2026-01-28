I difficilissimi calcoli sulle 4 italiane in Champions: ottavi, playoff o addio gloria?

Un conto complicatissimo. Perché in questo Supergirone di Champions League ci sono così tante variabili, in questa ultima giornata europea, che fare dei calcoli esatti è difficilissimo. Per questo, dopo verifica, controllo e accertamento, siamo sinceri: l'Intelligenza Artificiale ci ha dato un discreto supporto. Quali sono i calcoli e i 'what if' per le quattro italiane impegnate in Champions League? Tre scenari possibili, per Juventus, Inter, Atalanta e Napoli. Andiamo con ordine.

Juventus

Si qualifica tra le prime 8 se

Vince contro il Monaco (raggiungendo 15 punti) e si verificano una serie di risultati favorevoli nelle partite delle squadre sopra in classifica, come sconfitte o pareggi di almeno 5-6 delle squadre con 13 punti (come PSG, Newcastle, Chelsea, Barca, Sporting, Man City, Atleti). Le probabilità sono basse (circa 6.75%), richiedendo un "miracolo" in altri match. In caso di pareggio (13 punti), le chances sono quasi nulle. La differenza reti (+4) potrebbe aiutare in caso di pari punti, ma non è decisiva senza punti extra...

Si qualifica ai playoff se

Praticamente già garantito (probabilità 93.25%). Anche in caso di sconfitta (12 punti), solo poche squadre sotto possono superarla. Un pareggio o vittoria la posiziona comodamente tra il 9° e il 16° posto, garantendo i playoff.

E' fuori dalla Champions se

Scenario improbabile (probabilità vicino allo 0%). Massimo rischio 18°-20° posto anche in caso di sconfitta.

Inter

Si qualifica tra le prime 8 se

Vince contro il Borussia Dortmund (raggiungendo 15 punti) e tra le squadre sopra accade il finimondo con sconfitte o pareggi di almeno 5-6 delle 8 squadre a 13 punti. Probabilità basse (6.31%). Con un pareggio (13 punti), quasi impossibile. La buona differenza reti (+6) aiuta in caso di arrivo a pari punti contro squadre come Juventus, ma servono tantissimi incroci...

Si qualifica ai playoff se

Già sicuro (probabilità 93.69%). Anche con sconfitta (12 punti), rimane entro le 24, poiché poche squadre sotto possono superarla. Vittoria o pareggio la posiziona tra 9°-16°, dunque ai playoff.

E' fuori dalla Champions se

Altamente improbabile (circa 0%). Uno scenario irrealistico. Il peggiore sembra quello che posiziona l'Inter al 17°-19° posto.

Atalanta

Si qualifica tra le prime 8 se

Vince largamente contro l'Union Saint-Gilloise (raggiungendo 16 punti) e almeno 4-5 delle altre 7 squadre a 13 punti non vincono (pareggi o sconfitte per PSG, Newcastle, Chelsea, Barca, Sporting, Man City, Atleti). Probabilità 13.42%. Un pareggio (14 punti) riduce le chances a minime; sconfitta (13) le azzera. Differenza reti (+1) è media, quindi la posizione dipenderebbe nel caso di arrivo a pari punti e media differenza reti dai gol segnati (10).

Si qualifica ai playoff se

Quasi certo (86.58%). Anche con sconfitta (13 punti), solo 3 squadre sotto possono superarla (Inter, Juventus, Dortmund), tenendola entro il top 16-18. Vittoria o pareggio garantisce seeding nei playoff (9°-16°).

E' fuori dalla Champions se

Praticamente impossibile (0%). Lo scenario peggiore non supera il 16°.

Napoli

Si qualifica tra le prime 8 se

Matematicamente impossibile (0%). Con massimo 11 punti (vittoria), non può raggiungere le squadre sopra.

Si qualifica ai playoff se

Vince contro il Chelsea (raggiungendo 11 punti), garantendo uno posto tra le top 24 (probabilità complessiva 50.87%). Oppure pareggia (9 punti) e risultati favorevoli (es. PSV, Athletic, Olympiacos, Copenhagen, Brugge non vincono o pareggiano). In caso di pareggio, serve che non più di 3-4 squadre sotto superino con differenza a favore (GD -5 è debole). Riassumendo: vittoria = sicuro playoffs; pareggio = 60-70% chance con risultati altrui.

E' fuori dalla Champions se

Perde contro il Chelsea (restando a 8 punti), con eliminazione certa (squadre intorno e sotto superano facilmente). Oppure pareggia (9 punti) e almeno 4-5 squadre con 8-7 punti vincono (es. Copenhagen, Brugge, Benfica, Ajax raggiungono 11-9 con migliore differenza reti). Probabilità di uscira 49.13%. In breve: sconfitta = 100% fuori; pareggio = rischio alto se dietro 'sorprendono'.