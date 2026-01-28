TMW Torino, il trasferimento di Ngonge verso l'Espanyol è bloccato: prima serve il sostituto

Il Torino non cede Cyril Ngonge prima di avere trovato un sostituto. È questa la posizione del club granata circa l'attaccante belga, sul mercato da oramai un mese e che potrebbe presto salutare. Ieri c'è stato un summit con l'Espanyol per fare il punto della situazione e trovare un accordo, ma finché non ci sarà un supplente difficilmente verrà liberato. Questo nonostante già da un mese non sia più la prima scelta per Marco Baroni, al netto di avere giocato da titolare contro il Como nell'ultima gara di campionato.

In questi giorni, del resto, Ngonge è stato inseguito da diversi club. Il Porto di Francesco Farioli - che però ha già acquistato in quella porzione di campo - ma anche il Bologna, il Pisa e l'Hellas Verona.

Un'altra possibilità di cui s'è discusso nei giorni scorsi riguardava un trasferimento alla Lazio, con il suo passaggio nella Capitale in uno scambio di prestiti che riguarderebbe Tijjani Noslin. Ngonge ha fin qui collezionato 23 presenze tra Serie A e Coppa Italia con i granata, un minutaggio complessivo che si aggira sui 1200 minuti. All'attivo però un solo gol realizzato il 29 settembre contro il Parma, una rete che non servì per evitare la sconfitta.