Inter, Dimarco: "Approccio sbagliato, dopo la scorsa stagione ho azzerato tutto"

Federico Dimarco, esterno dell'Inter, è intervenuto ai microfoni di DAZN dopo la vittoria in rimonta per 6-2 sul Pisa: "C'era la voglia di vincere la partita, non siamo partiti benissimo però l'importante è fare almeno un gol nel primo tempo e ne abbiamo fatti tre. Capita di sbagliare l'approccio giocando così tanto, l'importante era ribaltarla".

Qual è il segreto di queste prestazioni?

"Io ho sempre lavorato forte in allenamento, finita la brutta parentesi della stagione scorsa ho voluto azzerare tutto: sono sparito per un mese anche dai miei amici perché avevo bisogno di riflettere, quest'anno ho cercato di ripartire il più forte possibile e ce l'ho fatta. Mi sono isolato perché dovevo pensare a cosa potevo far meglio e migliorare, però non solo in campo anche a livello personale e sono contento così".