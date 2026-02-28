Inter, Dimarco: "Da qui alla fine saranno tutte le pesanti le vittorie, reagito da grande"
Le parole di Federico Dimarco, laterale dell'Inter, ai microfoni di DAZN dopo la vittoria contro il Genoa. "Da qui alla fine saranno tutte le pesanti le vittorie, dopo ogni sconfitta questa squadra ha sempre reagito da grande. Il gol? Difficile da spiegare, ne ho fatto uno molto simile quando giocavo a Verona. Sono contento del gol ma soprattutto che la squadra abbia vinto".
Ti riesce un po' tutto?
"Questo è il lavoro, il lavoro paga sempre. Se portano un titolo contano, altrimenti i numeri contano poco".
