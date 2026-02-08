Inter, Dimarco fa anche gli assist di Dumfries. E intanto si sblocca Luis Henrique

Come tamponare l'assenza prolungata di un giocatore tanto importante come Denzel Dumfries? In casa Inter il problema non si è posto, soprattutto perché sulla fascia opposta c'è un giocatore che ha contato davvero per due. Sì perché il Federico Dimarco visto da agosto a febbraio è di quelli che fanno scomodare paragoni pesanti, con un rendimento da top player.

Con numeri più da ala d'attacco che da quinto di centrocampo. Quattro gol e sei assist nelle ultime otto gare giocate fra Serie A e Champions League, tanto per citarne qualcuno. "Io fra i top 5 al mondo? Non mi sento nessuno, quando va bene sei un fenomeno sennò sei scarso. Questo è il calcio", ha puntualizzato lui a DAZN dopo il fischio finale, ricordando qualche critica di troppo subita soprattutto nell'ultima parte di stagione.

In attesa di Dumfries insomma, l'Inter ha rifornimenti di tutto rispetto dalle fasce. Anche perché sul fronte opposto si è finalmente sbloccato anche Luis Henrique. Ben prima del gol il brasiliano aveva mostrato movimenti e giocate che mostravano sicurezza nei propri mezzi. Segno evidente che uno spartito che funziona esalti anche i singoli più in difficoltà. Il gol è di rara bellezza: l'Inter ha il suo nuovo acquisto sulla fascia destra.