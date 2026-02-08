Ambrosini dopo il 2-2 dello Stadium: "Sono due punti persi per la Lazio, Europa ormai andata"

Massimo Ambrosini, ex centrocampista del Milan, ha commentato così il 2-2 tra Juventus e Lazio allo Stadium ai microfoni di DAZN: "Sono due punti persi per la Lazio. La partita grande l'ha fatta, ha avuto 2-3 opportunità clamorose, è giusto parlare della Juve ma il rammarico può essere anche della Lazio.

Obiettivi? Per la classifica non tantissimi, è difficile che i biancocelesti possano impensierire nella zona Europa, ma hanno avuto un'ottima risposta dai nuovi come Taylor e Maldini. L'obiettivo può essere quello di ricreare entusiasmo".