Ambrosini dopo il 2-2 dello Stadium: "Sono due punti persi per la Lazio, Europa ormai andata"
Massimo Ambrosini, ex centrocampista del Milan, ha commentato così il 2-2 tra Juventus e Lazio allo Stadium ai microfoni di DAZN: "Sono due punti persi per la Lazio. La partita grande l'ha fatta, ha avuto 2-3 opportunità clamorose, è giusto parlare della Juve ma il rammarico può essere anche della Lazio.
Obiettivi? Per la classifica non tantissimi, è difficile che i biancocelesti possano impensierire nella zona Europa, ma hanno avuto un'ottima risposta dai nuovi come Taylor e Maldini. L'obiettivo può essere quello di ricreare entusiasmo".
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Su Cabal era rigore? Spalletti la prende larga e alla fine dà un bacio alla giornalista Federica Zille
